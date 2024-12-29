Arda Güler, Gibi dizisinin setinde

Real Madrid'de oynayan dünyaca ünlü milli futbolcu Arda Güler, tatil için geldiği Türkiye'de Gibi dizisinin setine konuk oldu.

Dizinin 3 ana karakteri Yılmaz, İlkkan ve Ersoy ile bir arada olduğu fotoğrafları paylaşan Güler, diziden bir repliği kullandı. Güler, paylaşımına "Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz" notunu düştü.

Fenerbahçe kulübünü ve memleketi Bolu'yu da ziyaret eden Güler'in tatil pozları arasında Gibi setinin de yer alması, genç futbolcunun konuk oyuncu olup olmayacağına dair de tartışma yarattı.