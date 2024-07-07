Arda Güler: İleri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz

Hollanda’ya 2-1 yenilerek EURO 2024’e çeyrek finalde veda eden A Milli Futbol Takımı’nda Arda Güler, “Daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz” dedi.

A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final müsabakasında Hollanda’ya 2-1 yenilmesinin ardından bir açıklama da takımın genç oyuncusu Arda Güler’den geldi.

Üzgün olduklarını ifade eden Güler, "Bu formayı giymek en büyük gurur" dedi.

Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceğe dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz… İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek en büyük gurur!”