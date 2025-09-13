Arda Güler ilk 11’de mi? Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda?

İspanya La Liga’da 2025-2026 sezonu heyecanı 4. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Real Madrid, ligin zorlu ekiplerinden Real Sociedad’a konuk olacak. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, bu maçı da kazanarak 4’te 4 yapmayı hedefliyor. Şu ana kadar oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Real Madrid, 9 puanla zirvede yer alıyor. Ev sahibi Real Sociedad ise bu sezonki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Futbolseverler, Real Sociedad-Real Madrid maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını ve Arda Güler’in ilk 11’de olup olmayacağını araştırıyor.

REAL SOCİEDAD-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Real Sociedad ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü TSİ 17.15’te oynanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zorlu mücadeleye ev sahipliği yapacak Anoeta Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, geçtiğimiz hafta Mallorca karşısında ilk 11’de sahaya çıkmış ve skora katkı sağlamıştı. Teknik heyetin tercihi doğrultusunda Güler’in, Real Sociedad maçında da ilk 11’de başlaması bekleniyor.