Arda Güler'in iki gol attığı maçta Real Madrid farklı turladı

REAL Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bu maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, attığı iki gol ile galibiyette önemli rol oynadı.

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Deportiva Minera ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Cartagonova Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Alberola Rojas düdük çaldı. Konuk ekip Real Madrid, maçı 5-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Federico Valverde, 13'üncü dakikada Eduardo Camavinga, 28 ile 88'inci dakikada Arda Güler ve 55'inci dakikada Luka Modric attı.