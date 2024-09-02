Arda Güler'in maaşı ne kadar? Arda Güler'in güncel piyasa değeri nedir?

Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler'in her hareketi tüm dünyada konuşulurken, Arda Güler'in maaşı da merak konusu. Arda Güler'in maaşı ve güncel piyasa değerine bakalım:

ARDA GÜLER HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Arda Güler, Real Madrid'de sağ kanatta görev yapıyor

Fenerbahçe'de 10 numara mevkisinde oynayan Arda Güler, Real Madrid'de ise sağ kanatta görev yapıyor. 1.75 boyunda ve sol ayağını kullanan Arda Güler, Real Madrid'de bugüne kadar 6 gole imza attı.

ARDA GÜLER'İN MAAŞI NE KADAR?

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde yıllık maaşı 350 bin Euro olan Arda Güler'in maaşı, Real Madrid'de bonuslar hariç 8 milyon Euro'dur.

ARDA GÜLER'İN PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Arda Güler son 5 yılda piyasa değerini 18'e katladı.

20 Şubat 2019'da Gençlerbirliği'nden 2.5 Milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye Transfer olan Arda Güler, 6 Temmuz 2023'te Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Arda Güler'in güncel piyasa değeri 45 Milyon Euro'dur.