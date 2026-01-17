Arda Güler'in yeni adresi Premier Lig olabilir

Arda Güler'le ilgili ESPN, Avrupa'da ses getiren bir transfer iddiasını manşetten verdi. Milli futbolcunun son haftalarda etkinliğini kaybettiği belirtildi ve yaz transfer dönemi için bomba bir transfer söylentisi paylaşıldı.

YAKIN TAKİPTE

ESPN, Arsenal'in Arda Güler'i çok yakından takip ettiğini belirtti. Haberde, "Geçen yaz A takım kadrosunu güçlendirmek için 250 milyon sterlinden fazla yatırım yapan Arsenal'in, sonraki transfer hamlelerinde uzun vadeli bir planlama unsuru olduğu görülüyor.

20 yaşındaki Elche orta saha oyuncusu Rodrigo Mendoza'ya ilgi duyuyorlar ve Güler de yakından takip ettikleri bir diğer genç oyuncu" ifadeleri yer aldı.

Arsenal'in çok önemli bir fırsat doğmadığı takdirde ara transfer döneminde Arda Güler için hamle yapmayacağı belirtildi. İngiliz devinin yaz transfer döneminde ise çok büyük olasılıkla milli futbolcu için Real Madrid'e resmi teklifte bulunacağı aktarıldı.