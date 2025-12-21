Arda Güler, İspanya basınının gündeminde

Real Madrid’in Sevilla’yı 2-0 geçtiği maçta ilk 11’de başlayan Arda Güler için İspanya’daki spor basınında ortak vurgu benzerdi: Genç oyuncunun ceza sahasına daha yakın oynadığı anlarda üretkenliği artıyor.

La Liga’da Real Madrid, sahasında Sevilla’yı 2-0 mağlup ederek 2025’i galibiyetle kapattı. Santiago Bernabéu’nda oynanan karşılaşmada Real Madrid’in gollerini Jude Bellingham ve penaltıdan Kylian Mbappé kaydetti.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Arda Güler, 72 dakika sahada kaldı. Maçın ardından İspanyol spor basınında Arda’nın performansına ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

İLERİDE DAHA ÇOK OYNAMALI

AS gazetesinin yorumunda, Arda’nın ceza sahası çevresinde daha fazla bulunmasının Real Madrid’in hücum üretkenliğine katkı verdiği, tehlikeli bölgeye yaklaştığında daha belirleyici olduğu belirtildi. Aynı değerlendirmede, daha geride konumlandığı anlarda etkisinin azaldığı görüşü paylaşıldı.

Marca ise Arda’nın topu oyuna soktuğunu ancak ritim eksikliği yaşadığını, ceza sahasından uzak kaldığında etkinliğinin düştüğünü yazdı. Yorumda, hücum hattıyla bağlantıyı güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Sport’un değerlendirmesinde de benzer bir çerçeve çizildi; Arda’nın maçın genelinde oyuna ağırlık koymakta zorlandığı, şut denemeleri ve ortalarla katkı aradığı ancak önceki döneme kıyasla daha sınırlı etki yaptığı ifade edildi.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 24 maçta süre alırken 3 gol ve 7 asistlik katkı üretti.