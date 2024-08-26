Arda Güler oynayacak mı? Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arda Güler ilk kez 25 Ağustos 2024'te La Liga'da ilk 11'de sahaya çıktı. Arda Güler, Real Madrid - Real Valladolid maçındaki futboluyla eleştirmenlerden tam not aldı. Peki Arda Güler yeniden ilk 11'de oynayacak mı? Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı?

ARDA GÜLER'İN MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham'ın 1 ay sahalardan uzak kalacak olması Arda Güler'i Real Madrid'de ilk 11'e taşıdı. Arda Güler, Real Valladolid karşısında 69 dakika sahada kaldı. 42'de 36 pas isabetiyle oynayan milli futbolcu kaleye 5 kez şut çekerken, bunlardan üçü isabetli oldu. Arda Güler, oynadığı futbolla İspanya'da otoritelerden tam not aldı.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in başarılı futbolu, 'Arda Las Palmas - Real Madrid maçında ilk 11 çıkacak mı' sorusunu tekrar gündeme getirdi.

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Las Palmas maçı 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 22:30'da yayınlanacak.

Real madrid Las Palmas canlı izle

Las Palmas - Real Madrid maçı, S Sport televizyonundan canlı olarak yayınlanacak. Las Palmas - Real Madrid maçı şifreli olarak izlenebilecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

La Liga'da sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Güler, Brahim Diaz ile forma mücadelesi veriyor. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, yaptığı açıklamalarda ARda'dan daha çok faydalanacaklarını açıklamıştı. Arda Güler'in ilk 11'de forma bulmaya başlaması, Arda Güler'in Las Palmas karşısında da ilk 11'de olma ihtimalini güçlendirdi. Arda Güler'in bu karşılaşmada da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Arda Güler'in Las Palmas karşısında forma giymesine ise kesin gözüyle bakılıyor.