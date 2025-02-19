Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid maçı şifreli mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta Real Madrid - Manchester City play-off maçıyla sürüyor. Arda Güler'i takip eden futbolseverlerin Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. Arda Gülerli Real Madrid kendi evinde Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek. Real Madrid ilk maçta Manchester City'i deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Real Madrid'e tur atlamak için beraberlik yeterken Manchester City'e ilk 90 dakikada en az iki farklı galibiyet yetiyor. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid Manchester City Şampiyonlar Ligi maçında muhtemel 11'ler şu şekilde:

Real Madrid : Courtois, Tchouameni, Raul, Garcia, Vazquez, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

: Courtois, Tchouameni, Raul, Garcia, Vazquez, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe Manchester City: Ederson, Dias, Ake, Gvardiol, Akanji, Stones, De Bruyne, Silva, Savinho, Grealish, Haaland

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Santigo Bernabeu'da Real Madrid Manchester City Şampiyonlar Ligi Ligi play-off rövanş maçı 19 Şubat Çarşamba (bugün) saat 23.00'da oynanacak. Mücadeleyi Istvan Kovacs yönetecek.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı Tabii Spor kanalından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

En son Leganes ile oynanan İspanya Kral Kupası maçında ilk 11'de şans Arda Güler'in Real Madrid Manchester City maçında ilk 11'de oynamaması bekleniyor. Manchester City ile olan ilk karşılaşmada da süre bulamayan Arda Güler'in oyuna sonradan dahil etmesi öngörülüyor.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI ŞİFRELİ Mİ? REAL MADRİD CANLI İZLE

Real Madrid Manchester City maçı Tabii Spor platformundan şifreli olarak yayınlanacak.