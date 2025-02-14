Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid maçı şifreli mi?

La Liga heyecanı bu hafta Real Madrid - Osasuna maçıyla 24. haftada sürüyor. Arda Güler'i takip eden futbolseverler Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. Arda Gülerli Real Madrid kendi evinde Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid La Liga'da 50 puanla 1. sırada yer alırken Osasuna 33 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

REAL MADRİD - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid Osasuna La Liga 24. hafta maçında muhtemel 11'ler şu şekilde:

Real Madrid : Courtois, Tchouameni, Raul, Garcia, Vazquez, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Osasuna: Herrera, Boyomo, Catena, Cruz, Areso, Torro, Zaragoza, Oroz, Moncayola, Garcia, Budimir

REAL MADRİD OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

El Sadar Stadyumu'nda Real Madrid Osasuna maçı 15 Şubat Cumartesi (yarın) saat 18.15'te oynanacak.

REAL MADRİD OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Osasuna La Liga maçı EXXEN, S Sport, S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

En son Leganes ile oynanan İspanya Kral Kupası maçında ilk 11'de şans Arda Güler'in Real Madrid Osasuna maçında ilk 11'de oynamaması bekleniyor. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i sonradan oyuna dahil etmesi öngörülüyor.

REAL MADRİD OSASUNA MAÇI ŞİFRELİ Mİ? REAL MADRİD CANLI İZLE

Real Madrid Osasuna maçı S Sport ve EXXEN platformundan şifreli olarak yayınlanacak.