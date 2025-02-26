Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid maçı şifreli mi?

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçlarında bu hafta Real Madrid - Real Sociedad karşılaşması oynanacak. Arda Güler'i takip eden futbolseverler Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. Arda Gülerli Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid Real Sociedad ile karşı karşıya gelirken Barcelona Atletico Madrid karşılaşmasının ilki dün oynandı. İspanya Kral Kupası'nda finale adını yazdıracak takımlar bu karşılaşmaların arıdndan belli olacak Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

İSPANYA KRAL KUPASI YARI FİNAL REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid Real Sociedad İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında muhtemel 11'ler şu şekilde:

Real Madrid : Courtois, Vazquez, Raul, Alaba, Mendy, Tchouameni, Modric, Diaz, Arda Güler, Mbappe, Vinicius

: Courtois, Vazquez, Raul, Alaba, Mendy, Tchouameni, Modric, Diaz, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Real Sociedad: Remiro, Elustondo, Mejias, Aguerd, Lopez, Zubimendi, Kubo, Zakharyan, Tejeda, Gomez, Oskarsson

REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Anoeta Stadyumu'nda Real Madrid Real Sociedad maçı 26 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 23.30'da oynanacak.

REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Real Sociedad İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçı Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin son haftalarda Arda Güler'e hiç süre vermemesi nedeniyle eleştirilerin odağındaydı. En son Leganes ile oynanan İspanya Kral Kupası maçında ilk 11'de şans Arda Güler'in Real Madrid Real Sociedad maçında ilk 11'de oynaması bekleniyor.

REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI ŞİFRELİ Mİ? REAL MADRİD CANLI İZLE

Real Madrid Real Sociedad maçı Tivibu Spor 1 platformundan şifreli olarak yayınlanacak.