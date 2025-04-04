Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid maçı şifreli mi?

La Liga heyecanı bu hafta Real Madrid - Valencia maçıyla 30. haftada sürüyor. Arda Güler'i takip eden futbolseverler Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. Arda Gülerli Real Madrid kendi evinde Valencia ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid La Liga'da 63 puanla 2. sırada yer alırken Valencia 31 puanla 15. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid Valencia La Liga 30. hafta maçında muhtemel 11'ler şu şekilde:

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, F Garcia; Camavinga, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, F Garcia; Camavinga, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Mosquera, Gasiorowski, Rioja; Barrenechea, Guerra; D Gomez, Almeida, D Lopez; Duro

REAL MADRİD VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu'da Real Madrid Valencia maçı 5 Nisan Cumartesi (yarın) saat 17.15'te oynanacak.

REAL MADRİD VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Valencia La Liga maçı EXXEN, S Sport, S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

En son Leganes ile oynanan İspanya Kral Kupası maçında ilk 11'de şans Arda Güler'in Real Madrid Valencia maçında ilk 11'de oynamaması bekleniyor. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i sonradan oyuna dahil etmesi öngörülüyor.

REAL MADRİD VALENCİA MAÇI ŞİFRELİ Mİ? REAL MADRİD CANLI İZLE

Real Madrid Valencia maçı S Sport ve EXXEN platformundan şifreli olarak yayınlanacak.