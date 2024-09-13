Arda Güler oynayacak mı? Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (La Liga 5. Hafta)

La Liga'da heyecan Real Sociedad - Real Madrid maçıyla devam ederken, tüm Türkiye 'Arda Güler oynayacak mı' sorusuna kilitlenmiş durumda. Arda Güler'in son durumu nedir? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Angelotti, Arda Güler'e şans verecek mi? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? Detaylara bakalım:

REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak sezona iyi bir başlangıç sergileyemeyen Real Madrid, 14 Eylül 2024 Cumartesi günü, 4 maçta 4 puan toplayabilen Real Sociedad'a konuk oluyor. Real Sociedad - Real Madrid maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'de oynanacak.

REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı oalrak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI? ARDA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKACAK MI?

Real Sociedad - Real Madrid maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Buna karşın, İspanyol basınında yapılan yorumlarda (Mundo Deportivo) Real Madrid'deki sakat oyuncuların çokluğuna dikkat çekilip Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkabileceği yorumları yapılıyor. Buna karşın Angelotti, Football Espana'da çıkan haberde Arda Güler'in henüz 'tam olarak vazgeçilmez bir oyuncu olmadığını' ifade etti.