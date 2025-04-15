Arda Güler oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Rövanş Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid maçı şifreli mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta Real Madrid - Arsenal çeyrek final rövanş maçıyla sürüyor. Arda Güler'i takip eden futbolseverlerin Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. Arda Gülerli Real Madrid deplasmanda Arsenal ile Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek finale çıkmak için karşı karşıya gelecek. Real Madrid ilk maçta Arsenal'e deplasmanda 3-0'lık skor ile yenilmşti. Real Madrid'e yarı final için en az dört farklı galibiyet yeterken Arsenal'e ilk 90 dakikada en az üç farklı mağlubiyet yetiyor. Peki, Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid Arsenal Şampiyonlar Ligi maçında muhtemel 11'ler şu şekilde:

Real Madrid : Oblak, Gimenez, Lenglet, Galan, Llorente, Barrios Rivas, de Paul, Simeone, Lino, Griezmannn, Alvarez

: Oblak, Gimenez, Lenglet, Galan, Llorente, Barrios Rivas, de Paul, Simeone, Lino, Griezmannn, Alvarez Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Merino.

REAL MADRİD ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid Arsenal Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş rövanş maçı 16 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

REAL MADRİD ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı Tabii Spor kanalından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arsenal ile oynanan ilk maçta da kendine sahada süre bulamayan Arda Güler'in Real Madrid Arsenal rövanş maçında ilk 11'de oynamaması bekleniyor.

REAL MADRİD ARSENAL MAÇI ŞİFRELİ Mİ? REAL MADRİD CANLI İZLE

Real Madrid Arsenal maçı Tabii Premium üyelerine özel Tabii Premium Spor kanalından şifreli olarak yayınlanacak.