Arda Güler oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid maçı şifreli mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta Real Madrid - Atletico Madrid son 16 turu rövanş maçıyla sürüyor. Arda Güler'i takip eden futbolseverlerin Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. Arda Gülerli Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek finale çıkmak için karşı karşıya gelecek. Real Madrid ilk maçta Atletico Madrid'i kendi evinde 3-1 mağlup etmişti. Real Madrid'e çeyrek final için beraberlik yeterken Atletico Madrid'e ilk 90 dakikada en az iki farklı galibiyet yetiyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçında muhtemel 11'ler şu şekilde:

Real Madrid : Oblak, Gimenez, Lenglet, Galan, Llorente, Barrios Rivas, de Paul, Simeone, Lino, Griezmannn, Alvarez

: Oblak, Gimenez, Lenglet, Galan, Llorente, Barrios Rivas, de Paul, Simeone, Lino, Griezmannn, Alvarez Atletico Madrid: Courtois, Raul, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Diaz, Rodrygo, Mbappe, Vinicius

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak Real Madrid Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş rövanş maçı 12 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı Tabii Spor kanalından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Atletico Madrid ile oynanan ilk maçta da kendine sahada süre bulamayan Arda Güler'in Real Madrid Atletico Madrid maçında ilk 11'de oynamaması bekleniyor.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ? REAL MADRİD CANLI İZLE

Real Madrid Atletico Madrid maçı Tabii Premium üyelerine özel Tabii Spor kanalından şifreli olarak yayınlanacak.