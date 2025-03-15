Arda Güler oynayacak mı? Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Villarreal maçı şifreli mi?

La Liga heyecanı bu hafta Villarreal - Real Madrid maçıyla 28. haftada sürüyor. Arda Güler'i takip eden futbolseverler Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. Arda Gülerli Real Madrid deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Villarreal La Liga'da 44 puanla 5. sırada yer alırken Real Madrid 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

VİLLARREAL - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal Real Madrid La Liga 28. hafta maçında muhtemel 11'ler şu şekilde:

Villarreal : Conde, Costa, Kambwala, Foyth, Cardona Bermudez, Gueye, Parejo, Baena, Pino, Pepe, Perez

: Conde, Costa, Kambwala, Foyth, Cardona Bermudez, Gueye, Parejo, Baena, Pino, Pepe, Perez Real Madrid: Courtois, Rüdiger, Raul, Valverde, Mendy, Bellingham, Tchouameni, Modric, Rodrygo, Vinicius, Kylian Mbappe

VİLLARREAL REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadio de la Cerámica'da gerçekleşecek Villarreal Real Madrid maçı 15 Mart Cumartesi saat 20.30'da oynanacak.

VİLLARREAL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Real Madrid La Liga maçı EXXEN, S Sport, S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Son dönemlerde ilk 11'de şans bulamayan Arda Güler'in Villarreal Real Madrid maçında ilk 11'de oynamaması bekleniyor. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i sonradan oyuna dahil etmesi öngörülüyor.

VİLLARREAL - REAL MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ? REAL MADRİD CANLI İZLE

Villarreal Real Madrid maçı S Sport ve EXXEN platformundan şifreli olarak yayınlanacak.