Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kazandığı 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu taraftarıyla görkemli bir organizasyonla kutladı.

La Liga'da 36. şampiyonluğunu 4 Mayıs'ta garantileyen Real Madrid, kupayı bugün aldıktan sonra kutlamayı her kupa merasiminde olduğu gibi taraftarlarıyla ve Madrid'deki resmi kurum temsilcileriyle birlikte yaptı.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçirdiği ilk sezonda şampiyonluk kutlamanın sevincini yaşadı.

Bu sezon İspanya Süper Kupası'ndan sonra lig şampiyonluğunu da kazanan Real Madrid'in kent merkezindeki kutlamalarını binlerce taraftarı izledi.