Arda Güler, Rooney ve Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu

Arda Güler, Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney'nin ardından 20 yaşına girmeden Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan hem asist yapan üçüncü futbolcu oldu.

Spor 03.07.2024 11:46 Giriş: 03.07.2024 11:46

Güncelleme: 03.07.2024 11:59 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos