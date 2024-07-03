Arda Güler, Rooney ve Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu
Arda Güler, Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney'nin ardından 20 yaşına girmeden Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan hem asist yapan üçüncü futbolcu oldu.
Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktığı mücadelede Merih Demiral'ın kaydettiği ikinci golün asistini yapan Arda Güler, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti.
Türkiye'nin turnuvadaki ilk maçında Gürcistan'a karşı gol kaydeden Arda, dünyanın önde gelen oyuncuları Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun ardından 20 yaşına girmeden Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan hem asist yapan üçüncü futbolcu oldu.
1985'te doğan Rooney ve Ronaldo, EURO 2024'te hem gol hem asist kaydetmeyi başarmışlardı.
Turnuvada 4 gol atan Rooney ile 2 gol bulan Ronaldo'nun takımları çeyrek finalde eşleşmiş ve penaltılar sonucunda Portekiz İngiltere'yi elemeyi başarmıştı.