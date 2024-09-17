Arda Güler sürprizi! Şampiyonlar Ligi 1. Hafta Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid maçı şifreli mi?
Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçları bugün itibariyle başlıyor. Gözler Arda Güler'e çevrildi. Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün Real Madrid - Stuttgart maçıyla sürüyor. Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı şifreli mi? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Stuttugart maçının muhtemel 11'leri neler? Detaylara bakalım:
REAL MADRİD - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'la ilk kez karşılaşıyor.
Avrupa basını, Arda Güler'in ilk 11'de oynayabileceğini ifade ediyor. (French Football Weekly, 90min.com, Sports Mole)
Real Madrid muhtemel 11'i
Kaleci: Courtois
Defans: Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy
Orta Saha: Valverde, Tchouameni, Arda Güler
Forvet: Rodrygo, Vinicius Jr, Mbappe
Stuttgart muhtemel 11'i
Kaleci: Nubel
Defans: Stenzel, Chase, Chabot, Mittelstädt
Orta Saha: Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich
Forvet: Millot, Undav
REAL MADRİD STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?
Real Madrid Stuttgart maçı bugün saat 22:00'de oynanacak.
REAL MADRİD STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı TRT'nin dijital platformu olan Tabii'de yayınlanacak.
REAL MADRİD STUTTGART MAÇI ŞİFRELİ Mİ? REAL MADRİD CANLI İZLE
Real Madrid Stuttgart maçı Tabii platformundan şifreli olarak yayınlanacak. Tabii platformu üyelik ücreti ayda 99 TL olarak açıklandı.