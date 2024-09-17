Arda Güler sürprizi! Şampiyonlar Ligi 1. Hafta Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid maçı şifreli mi?

Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçları bugün itibariyle başlıyor. Gözler Arda Güler'e çevrildi. Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Detaylar haberimizde.

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Foto: Depophotos