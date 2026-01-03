Arda Güler takasta kullanılacak iddiası

Real Madrid’in, Arsenal forması giyen William Saliba’yı transfer gündemine aldığı ve olası bir anlaşmada Arda Güler’in takasta yer alabileceği iddia edildi.

İspanyol basınından Planeta Real Madrid’de yer alan habere göre, daha önce Arsenal’in Arda Güler için sunduğu 80-90 milyon euro seviyesindeki teklifi geri çeviren Real Madrid yönetimi, bu kez Saliba transferi çerçevesinde farklı bir formül üzerinde duruyor.

ARSENAL, 100 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde, eflatun-beyazlıların William Saliba’yı kadrosuna katmak istediği ve Arda Güler’i takas seçeneği olarak Arsenal’e önermeyi değerlendirdiği ifade edildi.

Arsenal’in Saliba için yaklaşık 100 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi bulunduğu aktarılırken, Real Madrid yönetiminin bu rakama doğrudan sıcak bakmadığı, ancak oyuncuya olan ilgisini sürdürdüğü belirtildi.

Transfer sürecinin, taraflar arasında yapılacak temasların ardından netlik kazanacağı kaydedildi.