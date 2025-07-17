Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Arda Güler, tatilini ailesi ile birlikte Antalya'da geçiriyor

Ajans Haberleri
  • 17.07.2025 13:32
  • Giriş: 17.07.2025 13:32
  • Güncelleme: 17.07.2025 13:32
Kaynak: DHA
Arda Güler, tatilini ailesi ile birlikte Antalya'da geçiriyor

Arda Güler, tatilini ailesi ile birlikte Antalya'da geçiriyor

Namık Kemal KILINÇ / Serik, (DHA) - İSPANYA'nın köklü kulübü Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, tatilini ailesi ile birlikte Antalya'da geçiriyor.

Serik'e bağlı Belek Turizm bölgesinde Cullinan'da kalan ve ailesi ile vakit geçiren yıldız oyuncu dünyanın yükselen spor trendlerinden biri olan padel tenise de ilgi gösterdi. Arda Güler, Cullinan Belek'in profesyonel padel kortlarında geçirdiği keyifli anlarla hem sportif ritmini korudu hem de tatiline hareket kattı.

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol