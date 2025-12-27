Arda Güler’e övgü yağdırıldı

Real Madrid’de teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso’nun oturmasının ardından, milli futbolcu Arda Güler’in takım içindeki konumu önemli ölçüde değişti.

Carlo Ancelotti döneminde sınırlı süreler alan genç oyuncu, Alonso yönetiminde düzenli olarak forma giyen isimler arasına girdi.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Arda Güler, taraftarların yanı sıra futbol kamuoyunun da takdirini kazandı.

İspanyol kulübü, milli futbolcunun sezon boyunca üstlendiği role ilişkin detayları resmi internet sitesinde yayımladığı bir duyuruyla paylaştı.

"TÜM MAÇLARDA FORMA GİYDİ"

Kulüp açıklamasında, Arda Güler’in bu sezon oynanan tüm resmi maçlarda görev aldığına dikkat çekildi. Genç orta saha oyuncusunun, Real Madrid’in La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası’nda çıktığı toplam 25 karşılaşmanın tamamında forma giydiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Arda Güler bu sezon takımımızın değişmez parçalarından biri oldu ve ortaya koyduğu istatistikler bunu açıkça gösteriyor. Xabi Alonso’nun liderliğinde, mücadele ettiğimiz üç farklı organizasyondaki tüm maçlarda sahada yer aldı.”

Real Madrid’in resmi açıklaması, Arda Güler’in Alonso döneminde takım planlamasında kalıcı bir rol üstlendiğine işaret etti.