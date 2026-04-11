Arda Güler’e Real Madrid taraftarından tepki

Real Madrid, La Liga’da sahasında Girona ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla birlikte Madrid ekibi, maç eksiği bulunan Barcelona’nın 6 puan gerisine düştü.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Federico Valverde ile öne geçen ev sahibi ekip, kısa süre sonra Thomas Lemar’ın golüne engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

"YA MÜNİH YA UÇURUM"

Mücadelenin ardından İspanyol basını, alınan sonucu sert ifadelerle değerlendirdi. Diario AS, “Ya Münih ya da uçurum” manşetiyle verdiği haberde şampiyonluk yarışında kaybedilen puanlara dikkat çekerken, Marca ise teknik heyetin rotasyon tercihlerini eleştirdi.

Teknik direktör Alvaro Arbeloa, hafta içinde oynanacak Bayern Münih rövanşı öncesinde kadroda değişikliğe giderken, milli futbolcu Arda Güler mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Genç oyuncu 64. dakikada Jude Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu.

SERBEST VURUŞ ELEŞTİRİSİ

Karşılaşmanın son bölümünde kullanılan bir serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler’in vuruşunun barajdan dönmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı taraftarlar genç oyuncunun duran top performansını eleştirirken yapılan yorumlar kısa sürede gündem oldu.

Alınan beraberlik sonrası Real Madrid’de hem oyun hem de oyuncu tercihleri tartışma konusu olurken, gözler şimdi Bayern Münih ile oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi.