Arda Kardeşler: "Benim üzerimden şike teklifi yapmaya çalıştılar"

Bir dönem Süper Lig’in en çok tartışılan hakemlerinden biri olan Arda Kardeşler, hakemliği bırakmasının ardından bir YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Spor Bursa’dan Serkan Yetişmişoğlu’na konuşan Kardeşler, özellikle Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki tartışmalı karar sonrası yaşanan sürecin kariyerinin sonunu getirdiğini söyledi.

“O POZİSYON KARİYERİMİN SONU OLDU”

Tartışmalara neden olan pozisyonu anlatan Kardeşler, düdüğü çaldığı anda yaşanan iletişim kopukluğunun olayın büyümesine yol açtığını ifade etti:

“Oyuncu başlıyor, önünde rakip engellemeye çalışıyor. Top dururken ‘kullanma’ diye düdük çaldım ama o esnada kullandı. Sonra ‘bekle’ dedim. Avantaj kaybolunca olay farklı yerlere gitti.”

HACIOSMANOĞLU SÖZLERİ SONRASI İSTİFA

Kardeşler, Trabzonspor Başkanı ve mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sert açıklamalarının ardından Türkiye’de hakemliğe devam etmesinin mümkün olmadığını düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

“Bunun bedeli ağır olur sözlerinden sonra Türkiye’de hakemlik yapmamın mümkün olmadığını anladım. Ocak ayında istifa dilekçemi gönderdim.”

ŞİKE TEKLİFİ

Eski Süper Lig hakemi kariyeri boyunca bir kez şike teklifine maruz kaldığını da açıkladı. Kardeşler, söz konusu girişimi hemen emniyete ve federasyona bildirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Benim yöneteceğim bir maç değildi. Başka bir hakeme benim üzerimden ulaşmaya çalışmışlardı. Hemen karakola gidip kayıt altına aldırdım.”

HAKEM MAAŞLARINI DA AÇIKLADI

Kardeşler, Türkiye’de hakemlerin kazançlarının sanıldığı kadar yüksek olmadığını savundu: “Hakem maaşları geçen sezon yaklaşık 70 bin lira civarındaydı. Ekonomik şartlar nedeniyle yeni hakemlerin sisteme girmesi zorlaşıyor.”

VAR sisteminin büyük hataları azalttığını söyleyen Kardeşler, özellikle penaltı ve elle oynama gibi yorum gerektiren pozisyonların tartışılmaya devam ettiğini belirtti.

Hakem yorumculuğu yapmayı düşünmediğini söyleyen Kardeşler, meslektaşlarını eleştirmenin etik olmayacağını belirtti.