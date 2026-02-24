Arda Kardeşler hakemliği resmen bıraktı

Süper Lig’de sezonun en çok konuşulan hakem kararlarından birine imza atan Arda Kardeşler, hakemlik kariyerini noktaladı.

Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasında verdiği karar sonrası uzun süre gündemde kalan Kardeşler, maçın ardından hiçbir müsabakada görevlendirilmemişti. Son olarak istifa kararı aldığı ve yeni bir kariyer planı yaptığı öğrenildi.

O POZİSYON İNFİAL YARATMIŞTI

Söz konusu mücadelede Trabzonspor lehine serbest vuruş kararı veren Kardeşler, oyun başlatıldıktan sonra atışın yanlış yerden kullanıldığını belirterek oyunu durdurmuştu.

Bordo-mavililerin potansiyel gol pozisyonunun kesilmesi, büyük tartışma yaratmıştı. Karar hem spor kamuoyunda hem de kulüp cephesinde sert eleştirilerle karşılanmıştı.

HACIOSMANOĞLU SERT ÇIKMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pozisyonla ilgili yaptığı açıklamada hakem kararını ağır ifadelerle eleştirmiş, “Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdı” sözleriyle dikkat çekmişti.

Kardeşler ise daha sonra yaptığı açıklamada hedef gösterildiğini ifade etmişti.

Karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Kardeşler’e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise, “Bu arkadaşımızın Türk futboluyla işi kalmamıştır” sözleriyle sert bir çıkış yapmıştı.

YENİ ROTA: MENAJERLİK

Yaşanan gelişmelerin ardından uzun süre maç alamayan Kardeşler’in hakemliği bırakma kararı aldığı bildirildi. İddiaya göre Kardeşler, bundan sonraki süreçte futbolcu menajerliği yapmayı planlıyor.