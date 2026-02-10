Arda Kardeşler menajer oluyor

Süper Lig’in tartışmalı isimleri arasında yer alan ve Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ardından hakemlik kariyerine nokta koyan Arda Kardeşler, futbol dünyasına farklı bir rolle geri dönme kararı aldı. Kardeşler’in, profesyonel kariyerine futbolcu menajeri olarak devam edeceği öğrenildi.

HAKEMLİK KARİYERİNİ NOKTALADI

Süper Lig’de yönettiği maçlar ve verdiği kararlarla sık sık gündeme gelen Arda Kardeşler için Trabzonspor–Gaziantep FK mücadelesi, kariyerinde dönüm noktası oldu. Karşılaşma sonrası gelen yoğun tepkiler ve hakemlik camiasında yaşanan gelişmelerin ardından Kardeşler, profesyonel hakemlik kariyerini sonlandırma kararı almıştı.

Hakemliği bıraktıktan sonra futbol dünyasından tamamen kopmak istemeyen Arda Kardeşler’in, futbolcu temsilciliği alanına yöneldiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre Kardeşler, futbolcuların transfer süreçleri ve kariyer planlamalarında aktif rol alacak.

“PLANLI EYLEM DENMESİ BENİ ÇOK ÜZDÜ”

Söz konusu maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sert açıklamalarına muhatap olan Arda Kardeşler, daha önce HT Spor’a yaptığı açıklamada yaşadığı kırılmayı dile getirmişti.

Kardeşler yaptığı açıklamada şu ifadeledi kullanmıştı:

“TFF başkanının ‘hata değil, planlı bir eylem’ demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke bunları söylemeden önce benimle iletişime geçseydi. Bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi.

Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir, bunun açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım.

Yıllarca federasyondan ekmek kazandım, MHK’ye bağlı olarak çalıştım. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi.”

Hakemlik kariyerini geride bırakan Arda Kardeşler’in menajerlik alanında nasıl bir yol izleyeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.