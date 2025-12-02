Arda Turan ceza aldı

Ukrayna Premier Ligi’nin 14. haftasında Shakhtar Donetsk, Krvbas ile 2-2 berabere kaldı. Maçın uzatma bölümünde gelen gol skoru belirlerken, kenardaki tartışma dikkat çekti. Shakhtar’ın teknik direktörü Arda Turan, Krvbas teknik ekibiyle yaşadığı sözlü tartışma nedeniyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan gerilimde Turan ile rakip teknik heyet arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakem, olayın ardından Arda Turan’a sarı kart gösterdi.

“KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILMAMALI”

Maç sonrası konuşan Turan, tartışmanın nedenine ilişkin değerlendirmesinde, “Duyguların yükseldiğini anlıyorum ancak bazı sınırların aşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Aile ya da yakınlarla ilgili yapılan yorumlar her koşulda uygunsuzdur. Böyle söylemlerin hiçbir durumda yeri olmamalı. Tepkim sert olsa da bunun için pişmanlık duymuyorum.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna basınındaki haberlere göre Arda Turan, bu sezon ligde gördüğü 4. sarı kartla cezalı duruma düştü. Genç teknik direktör, Shakhtar Donetsk’in bir sonraki lig maçında Kolos karşısında kulübede yer alamayacak.