Arda Turan'dan faiz açıklamasıyla ilgili özeleştiri: Gerizekalılıktan başka bir şey değil

Eyüpspor teknik direktörü ve eski futbolcu Arda Turan'ın kariyerini anlatan "Arda Turan: Yüzleşme" belgeseli Amazon Prime'da yayımlandı.

Arda'nın 'hatalarını' anlattığı bölümlerdeki bazı itirafları ise sosyal medyada gündem oldu.

"EKONOMİ DERGİSİ RÖPORTAJINDA NE İŞİM VAR"

Arda, "Türk ekonomisi çok iyi, dolarda biraz dalgalanma var, faizlerin düşmesi gerektiğini düşünüyorum " sözleri için şunları söyledi:

"Sıçmışım. Bilgim olmadığı konular hakkında yorum yapmışım, gerizekalılıktan başka bir şey değil. Rezillik. Söylenecek hiçbir şey yok. Tamamıyla saçmalamışım. Zaten benim ekonomi dergisiyle röportajda ne işim var, onu benle istememelilerdi. Birini kırmayayım diye bir röportaj yapmışım."

"SEN MAFYA BABASI MISIN?"

Turan, şarkıcı Berkay ile yaşadığı bar kavgası hakkında da itiraflarda bulundu. Özellikle hastaneye elinde silahla gitmesinin en büyük hatası olduğunu belirten Arda, kendisini "Sen mafya babası mısın, Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir?" sözleriyle eleştirdi ve şöyle konuştu:

"Adam yaralamadan, silahtan ceza aldım. Haklı olarak. Bunların hepsinde suçum var. Faizi bilmem ne konusunda açıklamamda yanlışım. Hakeme saldırma konusunda yanlışım. Ama en yanlış olduğum konu, bar kavgası da değil. Hastaneye silahla gitmek. Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru."