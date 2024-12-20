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Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 45+5. dakikasında kırmızı kart gördü.

Spor
  • 20.12.2024 21:21
  • Giriş: 20.12.2024 21:21
  • Güncelleme: 20.12.2024 21:24
Kaynak: İHA
Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü
AA


Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Eyüpspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken, eflatun-sarıların teknik direktörü Arda Turan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Müsabakanın 45+4. dakikasında sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri’nin attığı gol öncesinde Caner Erkin ile İrfan Can Kahveci arasındaki pozisyonda faul bekleyen Turan itiraz etti. İtirazlarını devam ettiren Arda Turan’a, maçın hakemi Emre Kargın, 45+5. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Arda Turan daha sonra karşılaşmayı tribünden takip etti.

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