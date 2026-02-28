Arda Turan, Konferans Ligi maçını Türkiye'de oynamak istiyor

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, ligde Veres Rivne karşısında alınan 1-0’lık galibiyetin ardından UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile oynanacak eşleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmaların oynanacağı yerle ilgili tercihini dile getiren Arda Turan, maçları Polonya’nın Krakow kenti yerine Türkiye’de oynamak istediklerini ifade etti.

Turan, “Türk halkının bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya’da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"BİR HAYALİMİZ VAR"

Lech Poznan’ın hem ligde hem de Avrupa’da etkili bir takım olduğunu vurgulayan Turan, “Başarılı bir teknik direktörleri var. Biz de Konferans Ligi’nde sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bir hayalimiz var” diye konuştu.

Eşleşmenin ilk karşılaşması 12 Mart’ta Polonya’da, rövanş mücadelesi ise 19 Mart’ta Shakhtar Donetsk’in ev sahipliğinde oynanacak. Ukrayna’daki savaş nedeniyle Shakhtar, iç saha maçlarını halen Krakow’da oynuyor.