Arda Turan, Türkiye'ye gelecek

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde Rijeka ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından uzun bir araya çıktı. Turan, sezonun 2. yarısı için takımını Türkiye'de hazırlama kararı aldı.

LİGDE İKİNCİ SIRADA KALDI

Temmuz ayında Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibiyle sezonun ilk bölümünü ligde lider LNZ Cherkasy ile aynı puanda (35) 2. sırada bitirdi. Shakhtar'ın sezonun 2. yarısı için programı ise belli oldu.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in kış kampı için tercihini Antalya'dan yana yaptı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Son 6 ay inanılmaz derecede yoğun geçti. Shakhtar tatile çıktı" ifadeleriyle birlikte takımın 14 Ocak'ta Antalya'da toplanacağı belirtildi.

Shakhtar Donetsk bu sezon Arda Turan yönetiminde 32 maça çıktı. Turan bu karşılaşmalarda 2.06'lık puan ortalaması tutturdu. Ukrayna ekibi 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.