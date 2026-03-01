Arda Turan’dan Göztepe camiasına teşekkür

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, kendilerini İzmir’e davet eden Göztepe camiasına teşekkür etti.

Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile Kerem Ertan ve Talat Papatya’ya misafirperverlikleri için teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bizi İzmir’e davet eden ve orada bir evimiz olduğunu hissettiren herkese minnettarım. Bana ve takımıma verdiğiniz bu desteği ömrümüz boyunca unutmayacağız.”

"BU DESTEK ÇOK DEĞERLİ"

Turan, paylaşımında Göztepe taraftarlarının hem sosyal medyada hem de statta verdikleri desteğin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, “Sizin sözlerinizle ‘Bizim evimiz, sizin eviniz’ ama bilin isterim ki bundan sonra ‘Bizim evimiz, sizin de eviniz’” dedi.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, daha önce UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile oynanacak maç için Arda Turan ve ekibini İzmir’de ağırlamak istediklerini açıklamıştı.

Göztepe taraftarları da Eyüpspor karşılaşmasında açtıkları pankartla bu davete destek vermişti.