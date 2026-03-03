Arda Turan’ın Türkiye talebine UEFA’dan ret

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi’nde Lech Poznan ile oynayacakları rövanş karşılaşmasının Türkiye’de oynanması için UEFA’ya resmi talepte bulunmuştu.

39 yaşındaki teknik adam, savaş nedeniyle iç saha maçlarını Polonya’da oynamak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, Polonya ekibiyle yine Polonya’da karşılaşmak istemediğini dile getirmişti.

Turan, rövanş maçını İzmir’de, Göztepe’nin stadında oynama arzusunu şu sözlerle ifade etmişti:

“Poznan ile Polonya’da oynamak istemem. Göztepe Kulübü müsaade ederse rövanş maçımızı Gürsel Aksel Stadı’nda oynamak isteriz. Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum.”

GÖZTEPE KAPILARI AÇMIŞTI

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de Arda Turan’a açık destek vermiş, UEFA’nın izin vermesi halinde Shakhtar’ı İzmir’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtmişti.

Sepil, Arda Turan’ın Göztepe’ye ve taraftara olan yakınlığını vurgulayarak, böyle bir organizasyonun hem sportif hem de duygusal açıdan anlamlı olacağını söylemişti.

KARAR NET: MAÇ POLONYA’DA

Ancak UEFA, Arda Turan’ın talebini kabul etmedi. Shakhtar Donetsk, Lech Poznan ile oynanacak rövanş karşılaşmasının planlandığı şekilde Polonya’da yapılacağını resmen duyurdu.

UEFA Konferans Ligi eşleşmesinde ilk maç 12 Mart’ta, rövanş ise 19 Mart’ta oynanacak.

Böylece Arda Turan’ın Türkiye’de oynama isteği karşılık bulmazken, Shakhtar Donetsk iç saha avantajını bir kez daha tarafsız zeminde kullanmak zorunda kalacak.