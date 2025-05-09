Ardahan-Ardanuç-Artvin karayoluna yamaçtan kopan kaya düştü

Ardahan-Ardanuç-Artvin karayolu 3. kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya parçası karayoluna yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, düşen kaya parçasının çevrede başka kayaların da düşme riski taşıyıp taşımadığını incelerken, yol güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı önlemler aldı. İlk etapta trafiğin tamamen durdurulduğu yolda, yapılan kontrollerin ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Yetkililer, dev kaya parçasının kaldırılması için iş makineleriyle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaya düşmesinin ardından bölgede heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunulurken, sürücülere özellikle gece saatlerinde bu güzergahta daha dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Doğal yapısıyla bilinen bölgede benzer olayların zaman zaman yaşandığı, bu nedenle uzun vadeli çözüm için yamaç güvenliği ve kaya tutucu önlemlerin gündeme alınabileceği ifade ediliyor.