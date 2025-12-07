Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ardahan-Ardanuç kara yolu kış boyunca ulaşıma kapatıldı

Kar yağışının etkili olması nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolu kış boyunca ulaşıma kapatıldı.

Yurt
  • 07.12.2025 22:28
  • Giriş: 07.12.2025 22:28
  • Güncelleme: 07.12.2025 22:31
Kaynak: AA
Ardahan-Ardanuç kara yolu kış boyunca ulaşıma kapatıldı
Fotoğraf: AA

Ardahan-Ardanuç kara yolu kar yağışının etkili olmasıyla kış boyunca ulaşıma kapatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan, Ardahan-Ardanuç kara yolu, her sezon olduğu gibi bu kış da ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Sürücüler bu süreçte alternatif olarak Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yolunu kullanacak.

Ekipler, kent geneli yüksek noktalarda kar yağışının etkili olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

BirGün'e Abone Ol