Ardahan Belediye başkanı kim ve Ardahan hangi partide? (2025 Güncel)

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sürpriz illerinden olan Ardahan'ın belediye başkanı ile Ardahan'ın 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına dair detaylar şöyle:

ARDAHAN'IN BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Ardahan'ın belediye başkanı Faruk Demir'dir. 1 Şubat 1963'te Ardahan'ın Hanak ilçesinde dünyay agelen Demir, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Ardahan Belediye Başkanı seçilmiştir.

31 MART 2024 ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024'te Türkiye çapında yapılan yerel seçimde CHP'li Faruk Demir, oyların yüzde 45,06'sını alarak Ardahan Belediye başkanı seçildi. AKP'nin adayı Yunus Baydar ise çok az bir oy farkıyla yüzde 43,5 alarak ikinci sırada kaldı. DEVA Partisi'nin adayı Halil Kaçar ise oyların yüzde 6,71'ini alarak üçüncü sırada kaldı.