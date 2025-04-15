Ardahan beyaza büründü

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü.

Kent genelinde gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte, şehir merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri, bu yollarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Ardahan Kalesi ile Kura Nehri bölgesinde karla birlikte güzel görüntüler oluştu. (DHA)

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