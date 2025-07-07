Ardahan beyaza büründü

Ardahan’da etkili olan dolu, ekili arazilere zarar verdi.

Türkiye genelinde sıcak hava vatandaşları olumsuz etkilerken Ardahan’da dolu sürprizi yaşandı. Kentte etkili olan şiddetli dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü, araziler beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan merkeze bağlı Kazlı köy ile Açıkyazı köyünde ekili tarım alanları zarar gördü.

Açıkyazı köyü muhtarı Serhat Polat, "Merkeze bağlı köylerde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Yetkililerin, zarar tespit çalışması yapmasını bekliyoruz" dedi.