Ardahan buz kesti, ağaçlar kırağı tuttu

Ardahan’da soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığını sıfırın altında 11 dereceye düştüğü kentte, soğuktan ağaçlar kırağı tuttu.

Ardahan kış mevsimini dolu dolu yaşıyor, baharın gelmesi beklenen kentte yeniden kara kış kış hüküm sürüyor. Kentte kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Gece hava sıcaklığı eksi Ardahan’da eksi 9, Göle ilçesinde ise eksi 11 derece olarak ölçüldü.

Mart ayına girilmesine rağmen havaların çok soğuk olduğuna dikkat çeken Ümit Sarıkaya, ’’Ardahan’da soğuklarla mücadelemiz devam ediyor. Şu anda hava sıcaklığı eksi 11 derece. Sabah saatlerinde araçlar çalışmıyor. Bazı araçlar takviye yapılarak çalıştırılıyor. Bu şekilde burada mücadele ediyoruz’’ dedi.