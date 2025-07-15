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Ardahan'da 14 gündür aranıyordu: 53 yaşındaki B.T. ölü bulundu

Ardahan’ın Damal ilçesinde 14 gün önce kaybolan 53 yaşındaki B.T., Kalender Mahallesi yayla yolu bölgesinde çobanlar tarafından ölü bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından B.T’nin cenazesi otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güncel
  • 15.07.2025 13:12
  • Giriş: 15.07.2025 13:12
  • Güncelleme: 15.07.2025 13:15
Kaynak: AA
Ardahan'da 14 gündür aranıyordu: 53 yaşındaki B.T. ölü bulundu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ardahan'ın Damal ilçesinde 14 gündür haber alınmayan kişi arazide ölü bulundu.

Kayıp ihbarı sonrası 14 gündür haber alınamayan B.T'nin (53) bulunmasına yönelik polis başta olmak üzere ilgili kurumların başlattığı arama çalışmaları bugün de devam etti.

B.T'nin cansız bedenini Damal'ın Kalender Mahallesi yayla yolu bölgesinde hayvan otlatırken bulan çobanlar, durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerindeki incelemeler sonrası cenaze, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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