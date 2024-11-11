Ardahan'da ambulansla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çıldır-Aktaş kara yolunun Aşık Şenlik Tüneli Kavşağı'nda, Çıldır'a doğru dönüşe geçen Enes Özeyranoğlu idaresindeki ambulans, Aşık Şenlik istikametinden gelen Gürkan Sarıkaya'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile ambulansta bulunan sağlık personeli Şeyma Altundaş ve otomobildeki Taner Karataş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.