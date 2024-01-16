Ardahan'da bir yılda haklarında arama kararı olan 780 kişi yakalandı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için sürekli teyakkuz halinde olan kolluk kuvvetlerinin, geçen yıl arama kararı bulunan 780 kişiyi yakaladığını söyledi.

Valilik toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Çiçek, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için kolluk kuvvetlerinin seferber olduğunu belirtti.

Ardahan'da suça karışıp hakkında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Çiçek, "İlimizde 2022 yılında 548 şahıs yakalanmış. Bu sayı 2023 yılında ise yüzde 42'lik bir artışla 780 olarak kayıtlara geçmiş. Ayrıca 2022 yılında uygulama ve yol kontrollerinde 318 bin 669 şahıs sorgulanmış, bu sayı 2023'te 396 bin 842'ye yükselmiştir. Burada tek gayemiz vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak." dedi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında ise 2023 yılında yüzde 10’luk düşüşün yaşandığını vurgulayan Çiçek, bu kapsamda 2022'de yaşanan 377 olayın 2023'te 341'e gerilediğini aktardı.