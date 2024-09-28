Ardahan'da "dur" ihtarına uymayan ve polisi yaralayan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yapılan uygulamalar kapsamında farları yanmayan bir otomobil durduruldu.

Ekipler, otomobilde kimlik kontrolü ve arama yapmak istedikleri sırada sürücü Ş.C. aniden aracıyla hareket ederek uygulama noktasından kaçtı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kısa süren kovalamaca sonrası İnönü Mahallesi'nde durduruldu.

Polise mukavemet gösteren ve bir polisi burnundan yaralayan şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.C, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "alkollü araç kullanmak" ve "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.