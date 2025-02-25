Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ardahan'da eğitime kar engeli

Ardahan Valiliği, yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezine bağlı köylerde ve taşımalı eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

Güncel
  • 25.02.2025 08:03
  • Giriş: 25.02.2025 08:03
  • Güncelleme: 25.02.2025 08:05
Kaynak: AA
Ardahan'da eğitime kar engeli
Fotoğraf: AA

Ardahan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı köylerde ve taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, il merkezine bağlı köyler ile taşımalı eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.

Posof ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildi.

Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı
BirGün'e Abone Ol