Ardahan'da eğitime kar engeli

Ardahan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı köylerde ve taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, il merkezine bağlı köyler ile taşımalı eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.

Posof ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildi.