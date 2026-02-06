Ardahan'da etkili olan tipi Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolunda ulaşımı aksattı

ARDAHAN’da sabaha karşı etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolu Aşıkşenlik tüneli çıkışında tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Buzlanma ve tipi nedeniyle TIR’lar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalıştı. Tipinin etkili olduğu bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. (DHA)

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yolda etkili olan tipi

-Kara yolundan görüntü

-İş makinesinin yolu temizlemesi

Haber: Dinçer AKTEMUR / ARDAHAN,(DHA)