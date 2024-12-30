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Ardahan'da gümrük kaçağı sigara ve alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 23:48
  • Giriş: 30.12.2024 23:48
  • Güncelleme: 30.12.2024 23:48
Kaynak: AA
Ardahan'da gümrük kaçağı sigara ve alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ardahan'da, gümrük kaçağı sigara ile alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sürülmek istenen gümrük kaçağı sigara ve alkol ürünlerine yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 307 paket sigara ile 63 şişe alkol ele geçirildi.

Polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

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