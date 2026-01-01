Ardahan'da kapanan Türkgözü-Posof-Damal yolu kontrollü ulaşıma açıldı

ARDAHAN (AA) - Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.

Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan, kar ve yoğun tipi yüzünden dün kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışmaları yapıldı.

Karayolları ekipleri, yolu kontrollü olarak zincir zorunluluğu ile araçlara açtı.

Zinciri olmayan ve izin verilmeyen bazı tırlar, Damal ilçesindeki İl Özel İdaresine ait parkta bekletiliyor.