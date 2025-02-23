Ardahan'da kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılmasına başlandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 13 köy yolunun açılması için çalışmalar başladı.

Kent genelinde özellikle kırsalda etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor.

Tipinin etkisini kaybetmesinin ardından 13 kapalı köy yolunda, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kepçe ve greyder başta olmak üzere birçok araçla karla mücadeleye başlayan ekipler, çalışmalarını merkeze bağlı köylerde yoğunlaştırdı.

Ekipler, çalışmaların tamamlandığı Ömerağa ve Aşağı Kurdoğlu köylerinin ara yollarını da açtı.