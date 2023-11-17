Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ardahan'da kar, tipi ve sis ulaşımı aksatıyor

Görüş mesafesinin düştüğü Bülbülan Geçidi'nde bazı araçlar kara saplandı

Ajans Haberleri
  • 17.11.2023 17:28
  • Giriş: 17.11.2023 17:28
  • Güncelleme: 17.11.2023 17:28
Kaynak: AA
Ardahan'da kar, tipi ve sis ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da etkili olan kar, tipi ve sis ulaşımı aksatıyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunda kar, tipi ve sis ulaşımı aksattı.

Yolun Bülbülan Geçidi kesiminde kar ve tipinin yanı sıra yer yer sis görüş mesafesini düşürdü.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken görüş mesafesinin düştüğü noktalarda bazı araçlar kara saplandı.

Sürücüler Karayolları ekiplerinden yardım istedi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 