Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

Ardahan'da süren kar yağışı sebebiyle tırlar yolda kaldı.

Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
Ardahan-Çıldır karayolunda kar yağışı nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Kent genelinde etkisini artıran kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle Ardahan-Çıldır karayolunda ulaşım aksadı.

Ölçek-Beyrehatun mevkisindeki ormanlık rampada buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Yardım istenmesinin ardından bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alanda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürüttü.

